Mainz 05 und Eintracht Frankfurt trennen sich 1:1

Mainz: In der Fußball-Bundesliga haben sich Mainz 05 und Eintracht Frankfurt 1:1 getrennt. Das Tor der Frankfurter fiel in der Nachspielzeit. In der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg gegen Wehen Wiesbaden mit 2:1 gewonnen. In der Partie gab es drei Platzverweise. Der Club liegt nun mit sieben Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Die weiteren Ergebnisse: St. Pauli - Magdeburg 0:0 und Karlsruhe - Braunschweig 2:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 18:00 Uhr