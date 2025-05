Mailand und Barcelona spielen heute ums Champions-League-Finale

Heute Abend wird in der Fußball-Champions-League der erste Finalist ermittelt. Inter Mailand empfängt den FC Barcelona. Das Hinspiel in Barcelona endete mit einem 3:3-Unentschieden - es ist also noch alles offen. Der Gewinner trifft im Finale in München auf Paris Saint Germain oder den FC Arsenal.

