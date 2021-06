Mailänder Polizei nimmt mutmaßlichen Schleuser fest

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mailand: Knapp anderthalb Jahre nach dem Fund von 39 toten Migranten in einem Lastwagen in Großbritannien hat die italienische Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Dabei handelt es sich nach Angaben der Mailänder Polizei um einen 28-jährigen Mann aus Rumänien. Ihm soll der LKW gehört haben, mit dem die Vietnamesen auf die britische Insel gebracht wurden. Die Behörden werfen ihm vor, Mitglied einer Schleuserbande gewesen zu sein. Wegen Beihilfe zu illegaler Einwanderung drohen dem Mann jetzt bis zu 14 Jahre Haft. Der Tod der 39 Migranten hatte im Oktober 2019 für Entsetzen gesorgt. Die Temperatur in dem versiegelten Container war auf bis zu 40 Grad gestiegen. Die Menschen hatten keine Überlebenschance.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.06.2021 12:15 Uhr