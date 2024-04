Maifeiertag wird mit alten Traditionen begangen

München: Die Polizei warnt davor, in der bevorstehenden Nacht auf den ersten Mai - der sogenannten Freinacht - Straftaten zu begehen. Andere Personen sollten nicht gefährdet oder fremdes Eigentum beschädigt werden, teilte die Münchner Polizei mit. Traditionell werden in der Freinacht auch Maibäume gestohlen. Die Oberpfälzer Stadt Furth im Wald ist bereits Opfer von Maibaumdieben geworden. Laut Bürgermeister Bauer haben die "Willmeringer Burschen" den Baum vom Gelände des Bauhofs geklaut. Inzwischen wurde er zurückgebracht - im Tausch gegen 30 Brotzeiten und Bier. In ganz Deutschland gibt es heute Nacht auch Tanzveranstaltungen. Und im Harz wird die Walpurgisnacht begangen. Auf dem Brocken versammeln sich als Hexen Verkleidete zu Umzügen und Tänzen um nächtliche Feuer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2024 08:00 Uhr