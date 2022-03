Magritte-Gemälde erzielt Rekordpreis von 71 Millionen Euro

Baerbock fordert Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen durch Russland

Washington: Bundesaußenministerin Baerbock hat Russland gravierende Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. In einer Videobotschaft an die Sitzung des UN-Menschenrechtsrats sagte sie, dies gelte für die Mütter in Kiew genauso wie für Demonstranten in Russland und mutige Oppositionelle wie Alexej Nawalny, deren Stimmen zum Schweigen gebracht werden sollten. In ihrer auf Englisch gehaltenen Rede forderte Baerbock eine Untersuchungskommission. Diese solle sich mit allen Menschenrechtsverletzungen befassen, die Russland seit Beginn seiner militärischen Aggression begangen habe.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.03.2022 10:45 Uhr