Magnus Ditlev und Daniala Ryf siegen beim Triathlon in Roth

Meldungsarchiv - 25.06.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Roth: Der dänische Triathlet Magnus Ditlev hat in Weltbestzeit den Wettbewerb in der fränkischen Stadt gewonnen. Ditlev brauchte 7 Stunden, 24 Minuten und 40 Sekunden fürs Schwimmen, Radeln und Laufen. Damit war er elf Minuten besser als der bisherige Rekord von Jan Frodeno 2021. Platz zwei belegte der zweifache Weltmeister Patrick Lange - er blieb vor 300.000 Zuschauern deutlich unter der bisherigen Rekordmarke. Bei den Frauen gewann die Schweizerin Daniela Ryf, ebenfalls in Rekordzeit. Anne Haug aus Franken wurde Zweite.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2023 15:00 Uhr