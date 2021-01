Magier Siegfried Fischbacher gestorben

Nachrichtenarchiv - 14.01.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Las Vegas: Der Magier Siegfried Fischbacher ist tot. Nach Informationen der Bild-Zeitung starb er im Alter von 81 Jahren in Las Vegas an einem Krebsleiden. Die Schwester des Verstorbenen habe das bestätigt. Der aus Rosenheim stammende Fischbacher wurde als Teil des Duos "Siegfried und Roy" weltberühmt, das lange Zeit eine Show mit Raubkatzen präsentierte. Der andere Teil des Duos, Roy Horn, war im vergangenen Mai an Covid-19 gestorben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.01.2021 13:45 Uhr