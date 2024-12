Magdeburg erinnert mit Gottesdienst im Dom an die Opfer des Anschlags

Magdeburg: Am Abend ist im Magdeburger Dom bei einer Trauerfeier an die Opfer des Anschlags erinnert worden. Der katholische Bischof Feige sagte, man sei gemeinsam hier, um Hass und Gewalt nicht das letzte Wort zu lassen. Oberbürgermeisterin Borris appellierte an die Magdeburger, trotz der Erschütterung zusammenzuhalten. Unter den Gästen waren Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz und der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff. Bereits am Nachmittag hatte Scholz zusammen mit Innenministerin Faeser und CDU-Chef Merz den Tatort besucht.

