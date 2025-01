Magdeburg beginnt mit Auszahlung von Spenden für Opfer des Anschlags

Magdeburg: Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg mit sechs Toten beginnt die Stadt nun damit, den Opfern Geld auszuzahlen. Nach der Tat waren mehr als 1,3 Millionen Euro an Spenden eingegangen. Alle bereits bekannten Betroffenen des Attentats erhalten laut Stadtverwaltung in den kommenden Tagen ein Schreiben mit einem Antragsformular.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 20:00 Uhr