Magazin veröffentlicht neu entdeckte Kurzgeschichte von Truman Capote

New York: In den USA ist eine bislang unbekannte Kurzgeschichte des Schriftstellers Truman Capote veröffentlicht worden. Der Chefredakteur des Magazins "Strand" hatte das handgeschriebene Manuskript in einem Notizbuch in der Kongress-Bibliothek in Washington entdeckt. Die Stiftung des 1984 verstorbenen Autors prüfte das Werk und erlaubte die Veröffentlichung. Die Kurzgeschichte "Another Day in Paradise" handelt von einer Amerikanerin, die auf Sizilien lebt. Zu Capotes bekanntesten Werken gehören "Kaltblütig" und "Frühstück bei Tiffany".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 11:00 Uhr