Männer skandieren rassistische Parolen auf Erlanger Bergkirchweih

Erlangen: Auch in Bayern werden Fälle bekannt, in denen auf Festen rassistische Parolen skandiert wurden. Auf der Erlanger Bergkirchweih sollen am Freitag zwei junge Männer den abgewandelten Text des Partyhits "L'amour toujours" gegrölt haben. Andere Gäste verständigten daraufhin den Sicherheitsdienst, teilte die Polizei mit. Die Verdächtigen erhielten ein Betretungsverbot für das Fest, der Staatsschutz leitete Ermittlungen ein. Seit Tagen sorgt ein Handyvideo von einer Party auf Sylt bundesweit für Schlagzeilen, bei der mehrere junge Menschen den ausländerfeindlichen Liedtext skandieren. Politiker fast aller Parteien zeigten sich empört. Für den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Klein, ist der Vorfall ein Beleg dafür, dass menschenfeindliche Ideologie in die Gesellschaft vorgedrungen ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 08:00 Uhr