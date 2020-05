Madrid wird von Lockerungen in Spanien ausgeschlossen

Nachrichtenarchiv - 09.05.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Madrid wird von den ab Montag in Spanien geltenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen ausgeschlossen. Die Zentralregierung wies einen entsprechenden Antrag der Hauptstadt-Region zurück. Mit knapp 65.000 Infektionsfällen und mehr als 8.500 Toten ist Madrid bei weitem die von der Pandemie am schwersten getroffene Region Spaniens. In Regionen mit niedrigeren Fallzahlen dürfen die Menschen ab Montag erstmals seit Mitte März wieder Freunde und Verwandte treffen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.05.2020 02:00 Uhr