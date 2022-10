Madonna von Straubing ist wieder zurück in Kirche

Polizei nimmt 16 Klimaaktivisten in Präventivgewahrsam

München: Nach Protestaktionen der Organisation "Scientist Rebellion Germany" in der Landeshauptstadt hat die Polizei 16 Personen in Präventivgewahrsam genommen. Wie das Polizeipräsidium mitteilte, gehören dazu alle 15 Aktivisten, die sich gestern in der "BMW-Welt" an einem Ausstellungsfahrzeug festgeklebt hatten. Die meisten von ihnen werden bis zum 4. November in Gewahrsam sein. Damit soll sichergestellt werden, dass sie keine weiteren strafbaren Handlungen ausüben. Die Maßnahme ist richterlich bestätigt. Mit der Klebeaktion wollte "Scientist Rebellion" auf ihre Forderung nach mehr Klimaschutz aufmerksam machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2022 14:30 Uhr