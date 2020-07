MAD ermittelt gegen türkischstämmige Rechtsextremisten in Bundeswehr

Wetterradar in Großbritannien zeigt gigantische Ameisenschwärme an

London : Der britische Wetterdienst hat per Radar mehrere gigantische Ameisenschwärme entdeckt. Ein entsprechendes Video auf Twitter zeigt auf einer Wetterkarte mehrere vermeintliche Regenfelder über dem Südosten Englands. In ihrem Kommentar schreiben die Meteorologen, dass es sich um einen Schwarm von fliegenden Ameisen handelt, die an warmen und windstillen Tagen zur Paarung auftauchen. Den Experten zufolge gibt es deswegen in Großbritannien den Begriff des "Flying Ant Day" also des Tags der fliegenden Ameisen. Das Phänomen sorgte in der Vergangenheit auch immer wieder beim Tennis-Turnier in Wimbledon für Probleme.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2020 07:00 Uhr