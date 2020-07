MAD ermittelt gegen türkischstämmige Rechtsextremisten in Bundeswehr

Nachrichtenarchiv - 18.07.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Militärische Abschirmdienst - MAD - ermittelt gegen vier türkischstämmige Rechtsextremisten in der Bundeswehr. Das hat die Bundesregierung in einem Schreiben bestätigt, das dem ARD-Magazin "Report Mainz" vorliegt. Demnach handelt es sich um mutmaßliche Anhänger der türkischen rechtsextremen Organisation Graue Wölfe. Gegen einen der Verdächtigen wurde den Angaben zufolge ein gerichtliches Disziplinarverfahren eingeleitet, wegen fehlender Verfassungstreue. Bei den anderen drei gibt es demnach konkrete Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen. Wie es hieß, laufen die Ermittlungen noch. Der MAD wollte sich nicht äußern. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung sind die Grauen Wölfe mit geschätzt 18.000 Mitgliedern die größte rechtsextremistische Gruppe in Deutschland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2020 07:00 Uhr