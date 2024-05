Macron zeichnet Nazi-Jäger Beate und Serge Klarsfeld aus

Berlin: Bei seinem Staatsbesuch in Deutschland hat Frankreichs Präsident Macron die Nazi-Jäger Beate und Serge Klarsfeld mit hohen Orden der französischen Ehrenlegion ausgezeichnet. Das deutsch-französische Ehepaar habe in jahrzehntelangem Einsatz dafür gesorgt, dass Verantwortliche der Judenverfolgung verurteilt worden seien und die Opfer ein Gedenken erhalten hätten, sagte Macron. Die Klarsfelds gelten neben Simon Wiesenthal als die bekanntesten Verfolger untergetauchter Nazi-Verbrecher. In den 70er Jahren spürten sie etwa den Gestapo-Chef Barbie in Bolivien auf. Berühmt wurde Beate Klarsfeld auch durch eine Ohrfeige, die sie dem damaligen Bundeskanzler Kiesinger verpasste, um auf dessen NS-Vergangenheit aufmerksam zu machen.

