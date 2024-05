Macron wird zu Staatsbesuch in Deutschland erwartet

Berlin: Frankreichs Präsident Macron kommt zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Deutschland. Am frühen Nachmittag wird er in Berlin erwartet. Gleich zu Beginn wird er gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier das Demokratiefest zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes besuchen. Beide Staatsoberhäupter geben zudem den symbolischen Startschuss für den deutsch-französischen Sportsommer, der von der Fußball-EM und den Olympischen Spielen geprägt ist. Morgen will Macron in Dresden eine Rede an die europäische Jugend halten und diese knapp zwei Wochen vor der Europawahl dazu aufrufen, wählen zu gehen. Er reist dann weiter nach Münster, wo ihm der Preis des Westfälischen Friedens verliehen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 09:00 Uhr