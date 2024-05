Macron wird mit Westfälischem Friedenspreis ausgezeichnet

Münster: Der dreitägige Staatsbesuch des französischen Präsidenten geht am Nachmittag mit Regierungsberatungen auf Schloss Meseberg zu Ende. Zuvor macht Macron in Münster Station. Dort wird er für sein europapolitisches Engagement mit dem Westfälischen Friedenspreis ausgezeichnet. Dieses hatte Macron zuvor am Abend in Dresden in einer Rede vor mehreren tausend Zuhörern unterstrichen. Darin warb er für eine größere Autonomie des Kontinents. Nach Ansicht Macrons sollte Europa eine eigene Verteidigungsstrategie haben und die eigene Wirtschaft besser vor unlauterer Konkurrenz aus China und den USA schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2024 10:00 Uhr