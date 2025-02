Macron will Trump vor strategischem Fehler im Umgang mit Russland warnen

Paris: Bei seiner bevorstehenden Washington-Reise will Frankreichs Staatschef Macron US-Präsident Trump vor einem strategischen Fehler im Umgang mit Russland warnen. Macron sagte in einer Online-Fragerunde, wenn Trump die Ukraine von Kreml-Chef Putin einnehmen lasse, könne Europa Russland nicht mehr stoppen. Es werde dann die Ukraine und deren Armee, die eine der größten in Europa sei, erobern - einschließlich Waffen, die Europa und die USA geliefert hätten. Macron reist am Montag nach Washington, um mit Trump über dessen Alleingang bei einer möglichen Friedenslösung für die Ukraine zu beraten. Auch der britische Premierminister Starmer will kommende Woche den US-Präsidenten in dieser Angelegenheit treffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2025 06:00 Uhr