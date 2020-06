Macron will schnelle Normalisierung nach Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Frankreich lockert ab heute die wegen der Pandemie verhängten Beschränkungen. Das hat Präsident Macron am Abend in einer Fernsehansprache angekündigt. Nach seinen Worten können im Pariser Großraum erstmals wieder alle Restaurants und Cafes öffnen. Außerdem dürfen die Menschen landesweit wieder die Alten- und Pflegeheime besuchen. Ab dem 22. Juni sollen dann außerdem wieder alle Schüler - außer an Gymnasien - zur Schule gehen können, sagte Macron. Auch das Reisen in europäische Länder ist nach seinen Worten wieder möglich. Der Staatschef sprach von einem "ersten Sieg" gegen das Virus. Mit fast 30.000 Toten ist Frankreich eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder in Europa.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 06:00 Uhr