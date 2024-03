Macron will Bodentruppen in Ukraine nicht ausschließen

Paris: Frankreichs Präsident Macron will eine Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine weiterhin nicht ausschließen. "Alle Optionen sind möglich", sagte er in einem Fernsehinterview am Abend. Macron ist am Mittag in Berlin zu Gast. Bundeskanzler Scholz empfängt ihn zunächst zu einem bilateralen Gespräch. Anschließend kommen die beiden mit dem neuen polnischen Ministerpräsidenten Tusk zusammen. Es ist das erste Spitzentreffen des sogenannten Weimarer Dreiecks seit dem vergangenen Juni. Wie Macron und Scholz auf einen gemeinsamen Nenner kommen wollen, ist allerdings unklar. Scholz hatte bereits vor knapp drei Wochen klargemacht, keine Soldaten der Bundeswehr in die Ukraine zu entsenden. Macron bekräftigte vor seinem Besuch, dass er das anders sieht. Wenn Russland gewinne, hätten wir in Europa keine Sicherheit mehr, so der französische Präsident.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 06:00 Uhr