Macron wehrt sich gegen islamfeindliche Vorwürfe

Nachrichtenarchiv - 05.11.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Der französische Präsident Macron hat sich gegen Vorwürfe gewehrt, er würde Muslime aus wahltaktischen Gründen ausgrenzen. In einem Brief an die britische Zeitung "Financial Times" erklärte er, dass sich sein Land nicht im Kampf gegen den Islam befinde. Stattdessen kämpfe Frankreich gegen islamistischen Seperatismus, Aufklärungsfeindlichkeit, Fanatismus und gewalttätigen Extremismus. Macron war in mehreren muslimisch geprägten Ländern in die Kritik geraten, weil er nach dem Attentat auf den Lehrer Samuel Paty das Recht auf die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen verteidigt hatte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.11.2020 04:00 Uhr