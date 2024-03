Macron warnt vor Folgen eines russischen Sieges für Europa

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat erneut vor den Folgen für Europa gewarnt, sollte Russland den Krieg gegen die Ukraine gewinnen. Es sei wichtig, dass Europa keine roten Linien ziehe, da dies dem Kreml Schwäche signalisieren würde, sagte er in einem TV-Interview. Macron bekräftigte, dass dies auch westliche Bodentruppen in der Ukraine beinhalten könne. Aus seiner Sicht muss sich Europa auf einen Krieg vorbereiten, wenn es Frieden haben will.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.03.2024 01:00 Uhr