Macron verspricht Ukraine weitere Rüstungsgüter

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat angekündigt, dass sein Land der Ukraine etwa 40 Langstreckenraketen und Hunderte Bomben liefert. Er erklärte, ein russischer Sieg würde die internationale Ordnung untergraben. Macron stellte außerdem ein Unterstützungsabkommen in Aussicht und sagte, dass er im kommenden Monat in die Ukraine reisen will.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.01.2024 02:00 Uhr