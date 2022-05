Macron verspricht klaren Kurs für Deutschland und Europa

NATO-Generalsekretär fordert mehr schwere Waffen für die Ukraine

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg fordert mehr schwere Waffen für die Ukraine. In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" sagte er, der Westen sollte seine Lieferungen intensivieren, noch mehr tun und sich auf ein langfristiges Engagement vorbereiten. Nur so kann Kiew laut Stoltenberg die russische Invasion erfolgreich abwehren. Die Ukraine müsse sich auf einen "langen Krieg" mit Russland einstellen, der noch Monate oder gar Jahre dauern könnte. Aus der Kriegsregion kommen Informationen, wonach weitere 50 Zivilisten das umkämpfte Asov-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol verlassen konnten. Sie wurden nach Angaben der pro-russischen Separatisten fortgebracht. Wohin, blieb zunächst unklar. In den Bunkeranlagen des Werks in der stark zerstörten Stadt halten sich neben Zivilisten auch die letzten ukrainischen Kämpfer in Mariupol verschanzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2022 16:00 Uhr