Macron verlängert Ausgangssperre bis 11. Mai

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat die strengen Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 11. Mai verlängert. In einer Fernsehansprache sagte er am Abend, es gebe Hoffnung, doch in mehreren Regionen seien die Krankenhäuser überlastet. Der Präsident bedankte sich bei allen, die sich an die Regeln halten. Er wisse, dass dies umso schwieriger sei, wenn man in einer engen Wohnung lebe. Die Regeln gelten bereits seit dem 17. März und wurden schon einmal verlängert. In Frankreich darf man seine Wohnung nur verlassen, wenn es unbedingt nötig ist. Spaziergänge oder Sport sind nur eine Stunde pro Tag im Radius von einem Kilometer zur Wohnung erlaubt. Das Land ist von der Pandemie hart getroffen: Bislang wurden fast 15.000 Todesfälle gezählt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 21:00 Uhr