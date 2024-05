Macron und Steinmeier würdigen deutsch-französische Freundschaft

Berlin: Zwei Wochen vor der Europawahl haben Frankreichs Präsident Macron und Bundespräsident Steinmeier die deutsch-französische Freundschaft hervorgehoben. Zum Auftakt seines Staatsbesuchs betonte Macron, der Fortschritt in Europa finde nur statt, wenn man gemeinsam voranschreite und gemeinsam Entscheidungen treffe. Gleichzeitig warnte er vor rechtsextremen und nationalistischen Bewegungen. Es gebe eine Faszination für den Autoritarismus, so der französische Präsident. Steinmeier ergänzte, es gehe darum, in ganz Europa eine Allianz der Demokraten zu stärken, die denen widersprechen, die die Demokratie in Europa angreifen wollten.

