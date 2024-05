Macron und Steinmeier appellieren an Zusammenhalt der Europäer

Münster: Für sein europa-politisches Engagement ist Frankreichs Präsident Macron mit dem Westfälischen Friedenspreis ausgezeichnet worden. Bundespräsident Steinmeier sagte in seiner Laudatio, Europa sei dann am stärksten wenn es zusammenstehe. Dass Frankreich und Deutschland sich heute so nahe seien, liege nicht zuletzt an Menschen wie Macron. In seiner Dankesrede erklärte Macron, die zwei großen Probleme Europas seien die Gewohnheit und die Größe der Herausforderungen. Wenn man die Skeptiker und Nationalisten überzeugen wolle, müsse man Risiken eingehen und zuversichtlich sein. Der diesjährige Jugendpreis geht an das Deutsch-Polnische Jugendwerk.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2024 15:00 Uhr