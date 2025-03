Macron und Starmer schlagen einmonatige Waffenruhe in der Ukraine vor

Bei einem Sondergipfel haben der britische Premierminister Starmer und der französische Präsident Macron eine einmonatige Waffenruhe in der Ukraine vorgeschlagen: Dies soll ein erster Schritt auf dem Weg zu einem möglichen Friedensabkommen mit Russland sein. Der Vorschlag sieht zunächst keine Pause der Bodenkämpfe an der Front in der Ost-Ukraine vor. Macron sagte der französischen Zeitung "Le Figaro", eine auf die Luft, die See und die Energieinfrastruktur begrenzte Waffenruhe sei leichter zu überprüfen.

