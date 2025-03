Macron und Starmer schlagen einmonatige Waffenruhe in der Ukraine vor

London: Bei einem Sondergipfel haben der britische Premierminister Starmer und der französische Präsident Macron eine einmonatige Waffenruhe in der Ukraine vorgeschlagen – als erster Schritt auf dem Weg zu einem möglichen Friedensabkommen mit Russland. Der Vorschlag sieht zunächst keine Pause der Bodenkämpfe an der Front in der Ost-Ukraine vor. Macron sagte der französischen Zeitung "Le Figaro", eine auf die Luft, die See und die Energieinfrastruktur begrenzte Waffenruhe sei leichter zu überprüfen. Der ukrainische Präsident Selenskyj dankte den Teilnehmern des Sondergipfels; er betonte nach dem Eklat im Weißen Haus aber auch seine Wertschätzung für die Hilfe der USA. - Bei einem EU-Sondertreffen am Donnerstag will Kommissionspräsidentin von der Leyen einen Plan für die Wiederaufrüstung Europas vorlegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2025 07:00 Uhr