Macron und Scholz betonen enge Zusammenarbeit

Nachrichtenarchiv - 22.01.2023 18:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des Élysée-Vertrags, hat am Nachmittag eine gemeinsame Sitzung der deutschen und französischen Minister stattgefunden. Dabei ging es unter anderem darum, sich auf gemeinsame Linien bei wichtigen Themen wie der Hilfe für die Ukraine, die europäische Friedenssicherung oder den Herausforderungen in der Energiepolitik zu einigen, wie Frankreichs Präsient Macron nach der Sitzung betonte. Man sei der Überzeugung, dass Deutschland und Frankreich ihre Entscheidungen für Europa immer gemeinsam abstimmen sollten. Nur so könne man die gemeinsame europäische Vision voranbringen. Auch Bundeskanzler Scholz unterstrich nach der gemeinsamen Sitzung, dass beide stets mit einer gemeinsame Stimme sprechen müssten - Auch im Hinblick auf den russischen Angriffskrieg. Kampfpanzer für die Ukraine stellte Scholz erneut nicht in Aussicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.01.2023 18:30 Uhr