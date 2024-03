Macron und Scholz betonen Einigkeit bei Unterstützung der Ukraine

Berlin: Deutschland, Frankreich und Polen wollen ab sofort mehr Waffen für die Ukraine auf dem Weltmarkt besorgen. Das sagte Bundeskanzler Scholz nach einem Treffen mit Präsident Macron und Ministerpräsident Tusk. Von diesem Treffen des so genannten Weimarer Dreiecks solle ein Signal der Unterstützung an Kiew ausgehen. Zuletzt hatte es allerdings Unstimmigkeiten gegeben. Macron schließt den Einsatz von Nato-Soldaten in der Ukraine nicht aus, das war auf heftigen Widerspruch gestoßen, auch aus Berlin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2024 02:00 Uhr