Macron spricht sich für Maskenpflicht in geschlossenen Räumen aus

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat sich für eine allgemeine Maskenpflicht in öffentlichen geschlossenen Räumen ausgesprochen. Das sagte er in einem Fernsehinterview anlässlich des französischen Nationalfeiertags. Das Tragen einer Maske könnte demnach in Frankreich ab dem 1. August obligatorisch werden. Man beobachte die Corona-Lage sehr genau, sagte Macron. Eine erneute landesweite Ausgangssperre will er nach seinen Worten vermeiden. Außerdem gab der Präsident zu, dass er es in seiner bisherigen Amtszeit nicht geschafft habe, die Spaltung des Landes zu verhindern. Er kündigte daher an mit einem neuen Premierminister und einer neuen Regierung künftig mehr auf sozialen Dialog zu setzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2020 19:00 Uhr