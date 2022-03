Macron sieht keine kurzfristige diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg

Nachrichtenarchiv - 10.03.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Versailles: Frankreichs Präsident Macron hat sich mit Blick auf die russisch-ukrainischen Verhandlungen skeptisch gezeigt. Er sehe kurzfristig keine diplomatische Lösung, sagte er am Rande des informellen Gipfeltreffens der 27 europäischen Staats- und Regierungschefs in Versailles. Zugleich verurteilte er den gestrigen Angriff der russischen Armee auf eine Klinik in Mariupol als schändlichen und unmoralischen Kriegsakt. Bundeskanzler Scholz dämpfte ukrainische Hoffnungen auf einen schnellen EU-Beitritt. Es sei ganz wichtig, dass die EU ihre Beschlüsse weiter verfolge, sagte er mit Blick auf das Assoziierungsabkommen, das die EU und die Ukraine 2017 geschlossen hatten. Das Abkommen sieht vor, die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu vertiefen. Dies sei der Kurs, der jetzt verfolgt werden müsse, so Scholz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2022 22:00 Uhr