Macron setzt Staatsbesuch am Holocaust-Mahnmal fort

Berlin: Mit einer Kranzniederlegung am Holocaust-Mahnmal wird in diesen Minuten der Staatsbesuch von Frankreichs Präsident Macron in Deutschland fortgesetzt. Später wird Macron nach Dresden weiterreisen. Dort findet zum zweiten Mal das Jugendfest "Fete de l'Europe" statt. Macron wird vor der Frauenkirche eine Rede an die Jugendlichen halten. Es wird erwartet, dass der französische Präsident dabei vor den Gefahren eines Rechtsrucks in Deutschland, Frankreich und der EU warnt. Daneben stehen Begegnungen mit Bürgern in Schloss Moritzburg sowie Gespräche mit sächsischen High-Tech-Unternehmern und -Forschern auf dem Programm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 09:00 Uhr