Macron setzt seinen Staatsbesuch in Berlin und Dresden fort

Berlin: Frankreichs Präsident Macron setzt seinen Staatsbesuch heute in Berlin und Dresden fort. Am Morgen wird er gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier und dem als "Nazijäger" bekannten Ehepaar Beate und Serge Klarsfeld das Holocaust-Mahnmal besuchen. Danach will Macron das deutsch-französische Ehepaar mit französischen Auszeichnungen würdigen. Für den Nachmittag ist ein Besuch in Dresden vorgesehen. Dort hält Macron eine Rede an die europäische Jugend. Er wolle seinen Blick dabei nach Ostdeutschland und Osteuropa richten, hieß es aus dem Elysée. Rund zwei Wochen vor der Europawahl dürfte der Präsident die jungen Leute aber auch vor dem Aufstieg der Rechts-Außen-Parteien warnen. Morgen reist Macron dann nach Münster weiter, wo ihm der Preis des Westfälischen Friedens verliehen wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2024 03:00 Uhr