Macron setzt in Münster seinen Deutschlandbesuch fort

Frankreichs Präsident Macron setzt heute seinen dreitägigen Staatsbesuch fort. In Münster wird er mit dem Europäischen Friedenspreis geehrt. Anschließend nimmt Macron auf Schloss Meseberg in Brandenburg am Deutsch-Französischen Ministerrat teil. In einem gemeinsamen Gastbeitrag für die "Financial Times" fordern Macron und Bundeskanzler Scholz, dass Europa sich als starke industrielle Führungsmacht behaupten und gleichzeitig der erste klimaneutrale Kontinent werden müsse. In Dresden hatte Macron sich gestern dafür ausgesprochen, den EU-Haushalt zu vedoppeln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2024 05:00 Uhr