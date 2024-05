Macron setzt dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland fort

Berlin: Frankreichs Präsident Macron setzt heute seinen Staatsbesuch in Deutschland fort. Am Morgen will er im Berliner Regierungsviertel am Denkmal für die ermordeten Juden Europas einen Kranz niederlegen. Im Anschluss reist er zusammen mit Bundespräsident Steinmeier weiter nach Dresden. Dort will Macron eine europapolitische Rede vor der Frauenkirche halten. Nach Angaben des Elysée-Palastes in Paris soll sie sich vor allem an die Jugend richten. Er wolle dabei seinen Blick nach Ostdeutschland und nach Osteuropa richten, hieß es. Zum Auftakt des Besuchs gestern hatten Macron und Steinmeier die Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen betont. Diese seien für Europa unabdingbar, sagte der französische Präsident. Sowohl Macron als auch Steinmeier bekräftigten zudem, die Ukraine weiter unterstützen zu wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 06:00 Uhr