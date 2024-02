Macron schließt westliche Soldaten in die Ukraine nicht aus

Paris: Frankreichs Präsident Macron schließt eine Entsendung von westlichen Truppen in die Ukraine nicht aus. Zum Abschluss einer internationalen Ukraine-Konferenz sagte er, es müsse alles getan werden, damit Russland nicht gewinne. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es unter den Verbündeten keinen Konsens, Soldaten zu entsenden. Jedes Land könne aber eigenständig und souverän über den Einsatz von Bodentruppen entscheiden, so Macron. Die Mitgliedstaaten der Nato haben bisher vermieden, eigene Soldaten in die Ukraine zu schicken. Es wurde stets betont, dass es sich nicht um einen Konflikt der Nato gegen Russland handele.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.02.2024 02:00 Uhr