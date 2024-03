Macron schließt weiter Bodentruppen in der Ukraine nicht aus

Paris: Frankreichs Präsident Macron will eine Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine weiterhin nicht ausschließen. "Alle Optionen sind möglich", sagte er in einem Fernsehinterview am Abend. Macron ist am Mittag in Berlin zu Gast. Bundeskanzler Scholz empfängt ihn zunächst zu einem bilateralen Gespräch. Anschließend kommen die beiden mit dem neuen polnischen Ministerpräsidenten Tusk zusammen. Auch dabei dürfte es fast ausschließlich um die Unterstützung der Ukraine gehen. Es ist das erste Spitzentreffen des sogenannten Weimarer Dreiecks seit dem vergangenen Juni.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 11:00 Uhr