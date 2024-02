Macron schließt Entsendung von Soldaten in die Ukraine nicht aus

Paris: Frankreichs Präsident Macron schließt eine Entsendung westlicher Soldaten in die Ukraine nicht grundsätzlich aus. Zum Abschluss einer internationalen Ukraine-Konferenz sagte er, dass es darüber derzeit keinen Konsens gebe. Es dürfe aber nichts ausgeschlossen werden, damit Russland den Krieg nicht gewinne. Der populistische slowakische Ministerpräsident Fico hatte zuvor erklärt, einzelne westliche Länder würden die Entsendung von Truppen ins Auge fassen. Bislang haben die Nato-Staaten vermieden, Soldaten in die Ukraine zu schicken, um nicht in einen direkten Konflikt mit Russland zu geraten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.02.2024 03:00 Uhr