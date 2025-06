Macron ruft zum Kampf gegen Tiefseebergbau auf

Nizza: Frankreichs Präsident Macron hat dazu aufgerufen, den Tiefseebergbau zu stoppen. Bei der Eröffnung der UN-Ozeankonferenz in Nizza sagte er, eine wirtschaftliche Ausbeutung des Meeresbodens würde die Artenvielfalt zerstören - ein solches Vorgehen wäre seiner Meinung nach verrückt. Es brauche deshalb ein internationales Moratorium. - Für eine solche Pause setzen sich bereits 31 Staaten ein, auf der UN-Ozeankonferenz soll ihre Allianz weiter ausgebaut werden. Deutschland unterstützt das Moratorium bereits. Die USA dagegen wollen Rohstoffvorkommen am Meeresboden so schnell wie möglich erschließen, um etwa das für die Stahlindustrie wichtige Mangan zu fördern. An der Konferenz in Nizza nimmt auch keine offizielle Delegation der USA teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 15:00 Uhr