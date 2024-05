Macron ruft in Dresden zur Verteidigung der Demokratie auf

Dresden: Der französische Präsident Macron hat die Menschen in Deutschland aufgefordert für Demokratie und Frieden einzustehen. Vor 15.000 Zuhörern vor der Frauenkirche in Dresden sagte er, Frieden, Wohlstand und Demokratie stünden auf dem Spiel. Macron wiederholte seinen Satz: "Unser Europa kann sterben, wenn wir die falschen Entscheidungen treffen." In diesem Zusammenhang ging er auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ein. In der Ukraine, so Macron, stehe auch die Sicherheit Europas auf dem Spiel. Es dürfe nicht das Recht des Stärkeren gelten. Daher sei es wichtig, an einer gemeinsamen Sicherheitsstruktur in Europa zu arbeiten. Macron hat seine Rede zum Teil auf deutsch gehalten. Er war aus Berlin gekommen, wo er zusammen mit Bundespräsident Steinmeier die Holocaust-Gedenkstätte besucht und der von den Nazis ermordeten Juden gedacht hatte.

