Macron ruft in Dresden die Jugend zu Freundschaft und Zusammenhalt auf

Dresden: Der französische Präsident Macron hat die Menschen in Deutschland und Europa aufgerufen, gemeinsam gegen Rechtsextremismus und soziale Spaltung vorzugehen. In einer Rede vor der Frauenkirche in Dresden wandte er sich insbesondere an die vielen Jugendlichen unter den rund 15.000 Zuhörern. Sie sollten nicht der Versuchung der Spaltung erlegen, sondern sich für Freundschaft und Zusammenarbeit entscheiden. Bei all den Krisen und Herausforderungen, die es in Europa gebe, sehe er eine Konstante, so Macron - und das sei die deutsch-französische Freundschaft. Wörtlich sagte er in seiner teils auf deutsch gehaltenen Rede: "Deutschland kann auf Frankreich zählen. Frankreich zählt auf Deutschland. Europa kann auf uns zählen und wir zählen auf Europa." Und an die Jugend gerichtet sagte er: "Und ich zähle auf Sie." Macron beendete seine viel beklatschte Rede mit den Worten: "Es lebe die deutsch-französische Freundschaft, es lebe Europa."

