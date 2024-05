Macron nimmt Westfälischen Friedenspreis entgegen

Münster: Der französische Präsident Macron ist für seine Bemühungen um die europäische Verständigung mit dem Westfälischen Friedenspreis geehrt worden. Bundespräsident Steinmeier nannte Macron in seiner Laudatio einen leidenschaftlichen Europäer, der sich immer wieder für Frieden, Sicherheit und Demokratie auf dem Kontinent einsetzt. Macron sagte in seiner Dankesrede, einen Friedenspreis in einer Zeit des Krieges verliehen zu kommen, erscheine ihm wie ein Paradox. Frieden bedeute auch, Risiken einzugehen. Er bekräftigte seinen Aufruf zu einer gemeinsamen europäischen Verteidigung. Macron kündigte an, sein Preisgeld dem Deutsch-Französischen Jugendwerk zur Verfügung zu stellen. Der mit 100.000 Euro dotierte Westfälische Friedenspreis wurde zu gleichen Teilen an Macron und das Deutsch-Polnische Jugendwerk übergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2024 14:00 Uhr