Macron nennt Putins Verhandlungsangebot unzureichend

Kiew: Der russische Vorschlag für direkte Friedensverhandlungen mit der Ukraine ist bei Frankreich auf Ablehnung gestoßen. Präsident Macron nannte die Initiative von Präsident Putin - nicht ausreichend - so wörtlich. Voraussetzung für jegliche Verhandlungen sei eine bedingungslose Waffenruhe. Putin wolle mit seinem Vorschlag nur Zeit gewinnen, so Macron. Gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Großbritannien und Polen hatte Macron zuvor bei einem Besuch in Kiew eine 30-tägige bedingungslose Waffenruhe in der Ukraine ab morgen gefordert. Darauf ging Putin jedoch in einer ersten Reaktion nicht ein und machte stattdessen den Gegenvorschlag von direkten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine am kommenden Donnerstag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 09:00 Uhr