Macron nennt Bedingungen für Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine

Paris: Frankreichs Präsident Macron schließt eine Lieferung schwerer Kampfpanzer an die Ukraine in den kommenden Wochen nicht aus. Mit Blick auf den französischen "Leclerc"-Panzer sagte er, er habe seinen Verteidigungsminister gebeten, sich mit dieser Frage zu befassen. Mögliche Panzer-Lieferungen seien aber immer eng mit allen Verbündeten abzustimmen, so Macron in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz nach der deutsch-französischen Ministerratssitzung. Diese fand anlässlich der Feierlichkeiten zum 60- jährigen Bestehen des Élysée-Vertrags statt. Wichtig sei laut Macron darüber hinaus, dass es durch die Lieferung nicht zu einer weiteren Eskalation in der Ukraine komme. Auch Scholz verwies in der französischen Hauptstadt in der Panzer-Frage auf ein abgestimmtes Verfahren mit allen Partnern.

