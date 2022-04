Macron liegt in erster Runde der Präsidentenwahl klar vor LePen

Tausende Menschen demonstrieren in Deutschland wegen des Ukraine-Kriegs

München: In mehreren deutschen Städten hat es wieder Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gegeben. Im Allgäu haben Russlanddeutsche nach eigenen Angaben gegen eine Diskriminierung von russischsprechenden Menschen in Deutschland demonstriert. Nach Polizeiangaben verlief der Autokorso von 120 Fahrzeugen und mehreren hundert Menschen friedlich. Etwa 200 Menschen demonstrierten am Nachmittag auf dem Münchner Marienplatz unter dem Motto "Russen gegen Putins Krieg in der Ukraine". Deutlich größer war eine Aktion in Hannover. Dort gingen pro-russische Anhänger ebenso auf die Straße wie Gegner des russischen Vorgehens in der Ukraine. Weitere Aktionen gab es in Frankfurt am Main.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2022 18:00 Uhr