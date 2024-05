Macron legt Kranz am Berliner Holocaust-Mahnmal nieder

Berlin: Frankreichs Präsident Macron hat am Vormittag der von Nazi-Deutschland ermordeten Juden Europas gedacht. Zusammen mit Bundespräsident Steinmeier besuchte er das Holocaust-Mahnmal unweit des Brandenburger Tors. Beide legten Kränze mit Blumen in den Farben ihrer Nationalflaggen nieder. Gegen Mittag wird Macron auf Schloss Moritzburg in Sachsen erwartet, am Nachmittag dann in Dresden. Dort findet zum zweiten Mal das Jugendfest "Fete de l'Europe" statt. Macron will vor der Frauenkirche eine Rede an die Jugendlichen halten. Es wird erwartet, dass er dabei vor den Gefahren eines Rechtsrucks in Deutschland, Frankreich und der EU warnt. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 24 Jahren.

