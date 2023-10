Macron lässt Gefährderdatei in Frankreich überprüfen

Paris: Nach dem islamistisch motivierten Messerangriff in einer Schule will Frankreichs Präsident Macron die Gefährderdatei überprüfen lassen. Wie der Elysée-Palast mitteilte, sollen alle Einzelfälle im Detail durchgesehen werden. Das Innenministerium ordnete an, innerhalb von 48 Stunden die örtlichen Bewertungsgremien einzuberufen. Die Kontrolle solle sicherstellen, dass niemand den Behörden durchrutsche und die Abschiebeverfahren beschleunigt würden. Ein besonderes Augenmerk liegt nach Angaben eines hochrangigen Beraters auf jungen Männern aus dem Kaukasus in der Altersgruppe von 16 bis 25 Jahren. In der vergangenen Woche hatte ein islamistischer Gefährder aus der russischen Republik Inguschetien einen Lehrer erstochen und drei Menschen verletzt. Heute ist an allen Schulen in Frankreich deshalb eine Schweigeminute geplant.

